Il fixe une condition pour son retour au PSG

Benjamin Labrousse

Touché par un grave accident de cheval au mois de mai dernier, Sergio Rico semble aller de mieux en mieux. Sorti du coma en juin, le gardien du PSG a reçu la visite du président parisien Nasser Al-Khelaïfi ce vendredi à Séville. Toujours en convalescence, le joueur désormais âgé de 30 ans espère pouvoir rapidement retourner à l’entraînement, mais à une condition.

Très touché par cette histoire, le PSG n’a jamais oublié Sergio Rico. Le 28 mai dernier, le gardien espagnol était dans un état très grave après une chute à cheval en Andalousie. Dans le coma pendant quelques semaines, ce dernier avait pu sortir de l’hôpital en juin.

Le Qatar annonce un transfert imminent au PSG https://t.co/bgFLOdv1ce pic.twitter.com/GS48dlySJh — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Le boss du PSG a rendu visite à Sergio Rico

Ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi s’est d’ailleurs envolé pour Séville, où Sergio Rico réside avec sa compagne. Le président du PSG est venu saluer son joueur et prendre des nouvelles de son état de santé.

« Je reviendrai à Paris pour m’entraîner »