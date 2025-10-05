«Il est fantastique» : Le PSG tient le remplaçant d'Hakimi, c'est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a décidé de ne pas recruter de latéral droit de métier pour faire souffler Achraf Hakimi, c'est peut-être parce que le futur remplaçant du Marocain est présent chez jeunes parisiens. En effet, le profil de David Boly (16 ans) semble faire l'unanimité en interne.

Ce fut l'un des débats de l'été durant le mercato. Mais le PSG a décidé de ne pas recruter de latéral droit bien qu'Achraf Hakimi soit le seul spécialiste du poste. Pour le moment, Luis Enrique utilise essentiellement Warren Zaïre-Emery à ce poste. Mais le journaliste du Parisien Dominique Séverac assure que le jeune David Boly pourrait bien prochainement débarquer dans groupe professionnel.

Séverac s'enflamme pour David Boly « Il y a David Boly, 16 ans, dont tout le monde parle. Il paraît qu'il est fantastique. Mais les solutions sans Hakimi sont connues : soit Neves soit Zaïre-Emery soit Zabarnyi/Marquinhos. Elles passent toutes avant David Boly », confie-t-il dans un chat sur le site du Parisien avant d'évoquer l'éclosion d'un autre Titi, à savoir Quentin Ndjantou.