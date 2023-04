Il chante à la gloie du PSG et se fait détruire

Axel Cornic

Un évènement a beaucoup fait parler après le match du Paris Saint-Germain contre le RC Lens lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1). Actuellement blessé, Presnel Kimpembe a en effet entonné un chant célébrant la victoire parisienne... et ça n’a pas plu à tout le monde, puisque le défenseur central a été vivement critiqué. C'est même le cas dans le camp parisien !

Le PSG a eu peut ces dernières semaines, mais la victoire sur le RC Lens a rassuré dans la course au titre de champion de Ligue 1. Pourtant, tout n’est pas rose, puisque cette fois c’est l’après-match qui a soulevé une petite polémique...

Un faux pas de Kimpembe ?

Peu utilisé cette saison à cause de nombreux pépins physiques, Presnel Kimpembe a disputé son dernier match le 26 février dernier, lors du Classico face à l’OM (0-3). Cela ne l’a pourtant pas empêché de descendre sur le terrain avec ses béquilles et d’entonner un chant à peine détourné et habituellement réservé aux victoires lensoises. Cela n’a pas manqué de soulever une vive polémique, avec certains adversaires qui n’ont d’ailleurs pas du tout apprécié, comme Seko Fofana : « Ils nous craignaient, au point de chanter le “Chicoté” à la fin. C'est ce qu'on fait toujours à domicile, mais ils l'avaient eu en travers de la gorge, ça veut dire plein de choses ».

« Ce chambrage ne me dérange pas, mais il a été mal fait. C'était malaisant »