Il annonce un coup historique au PSG !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, le PSG a facilement disposé du Stade de Reims en finale de la Coupe de France, une préparation idéale avant la finale de la Ligue des champions la semaine prochaine. Le club de la capitale affiche une forme étincelante depuis des mois et face à l'Inter Milan, les hommes de Luis Enrique semblent être prêts pour aller chercher la victoire. Pour Oscar Garcia, ils sont favoris.

Samedi prochain contre l' Inter Milan , le PSG aura une opportunité en or d'inscrire son nom au palmarès de la plus grande prestigieuse compétition européenne. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas mis longtemps avant de dominer la rencontre face à Reims samedi en finale de la Coupe de France , une prestation suffisante pour se mettre dans de bonnes conditions.

« C'est la meilleure équipe d'Europe »

En ayant été capable de se sublimer dans les grands rendez-vous cette saison, le PSG peut croire fortement en ses chances de victoire finale à Munich. Le niveau de jeu proposé par le club de la capitale ravit de nombreux observateurs et supporters et cette potentielle victoire en Ligue des champions ne serait pas surprenante. « Si vous deviez affronter le PSG, que diriez-vous à votre équipe ? Tu peux dire beaucoup de choses, mais à la fin, ce sont les joueurs qui jouent (rires). Il faut très bien se préparer collectivement, faire en sorte qu'il y ait le moins de distance possible entre les lignes. Quand on récupère le ballon, il ne faut pas perdre la première passe. Enfin, on peut essayer de faire des choses, mais c'est difficile parce que Paris t'empêche de déployer ton jeu. C'est la meilleure équipe d'Europe, avec le Barça. Pour moi, ce sont les favoris de la Ligue des champions. Sur un match, beaucoup de choses peuvent se passer : tu peux prendre un rouge et jouer à dix, ou ton adversaire peut marquer très tôt... Énormément de facteurs peuvent faire basculer un match mais, pour moi, ils méritent de faire ce triplé » assure Oscar Garcia.