Il annonce le nouveau buteur du PSG !

Depuis le début de saison, Luis Enrique ne semble pas avoir tranché concernant son avant-centre titulaire entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, tous les deux recrutés lors du précédent mercato estival. Le PSG a même déjà levé l'option d'achat de l'international portugais, qui a réalisé une très belle prestation contre l'AS Monaco vendredi soir (5-2). A tel point que Jimmy Algérino préfère voir Gonçalo Ramos occuper le poste de titulaire.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'a pas hésité à sortir le chéquier pour se renforcer dans le secteur offensif en recrutant Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos qui se disputent le poste d'avant-centre titulaire depuis le début de la saison. Néanmoins, après la victoire contre l'AS Monaco (5-2), Jimmy Algérino estime que le Portugais a pris le dessus.

«Ramos puis Kolo Muani, c'est le bon ordre»

« Ramos puis Kolo Muani, c'est le bon ordre, à conserver dans l'immédiat. Le Portugais apporte davantage de complémentarité avec Mbappé et Dembélé au départ et m'est apparu pleinement libéré par le fait que son option d'achat a été levée (contrat jusqu'en 2028). En plus, c'est parfait pour Kolo Muani, qui en entrant avec ses qualités de percussion, bénéficie davantage de la fatigue adverse », assure l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de saluer la prestation globale des hommes de Luis Enrique.

