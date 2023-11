«Il a souffert» : Il l’annonce, une star du PSG a vécu un cauchemar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absente de la dernière Coupe du monde, l'Italie espère se qualifier pour l'Euro 2024 et se retrouver en position de défendre son titre, obtenu il y a quatre ans. Ce vendredi, la Squadra Azzura a vaincu, non sans mal, la Macédoine du Nord. Une qualification ferait le plus grand bien à Gianluigi Donnarumma, qui a mal vécu les derniers échecs de sa sélection.

Championne d'Europe il y a trois ans, l'Italie veut se donner les moyens de défendre son titre. Absente du dernier Mondial, la Squadra Azzura veut se racheter, mais son chemin vers l'Allemagne est semé d'embuches. Placée dans le groupe de l'Angleterre et de l'Ukraine, l'Italie n'a toujours pas obtenu son billet, malgré sa victoire face à la Macédoine du Nord ce vendredi.

Le PSG s’attaque à un crack, il reçoit une invitation au Real Madrid https://t.co/P8YvWCznIk pic.twitter.com/Df0ZTKhYhQ — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

L'Italie reprend la deuxième place à l'Ukraine

Les hommes de Luciano Spalletti ont fait le boulot (5-2) et ont repris la deuxième place qualificative à l'Ukraine. Mais la lutte promet d'être acharnée jusqu'à la dernière journée. Nul doute qu'une nouvelle contreperformance plongera les joueurs dans une profonde tristesse.

« Donnarumma a souffert »