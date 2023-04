«Horrible et terrible» : En plein scandale Galtier, il témoigne

Florian Barré

Alors qu’il est en pleine tourmente face aux accusations de racisme qui pèsent sur lui, Christophe Galtier reçoit le soutien de plus en plus de personnalités. Après Roland Romeyer, José Fonte, Burak Yilmaz, Mevlüt Erding ou encore Bruno Genesio, c’est Antoine Kombouaré qui a volé au secours de l’entraîneur du PSG.

Présent en conférence de presse avant le déplacement de Nantes à Auxerre dimanche à 15h, Antoine Kombouaré est revenu sur les lourdes attaques qu’a subies Christophe Galtier de la part de Julien Fournier, dans un mail relayé par le journaliste indépendant Romain Molina. L’ancien directeur du football de l’OGC Nice accuse l’entraîneur du PSG d’avoir eu des propos discriminatoires et racistes lors de son passage à la tête du club azuréen.

Mercato - PSG : Naples lance une première réponse pour Osimhen… https://t.co/IwOoz5d6nz pic.twitter.com/O0xmN27k3R — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Kombouaré se lâche sur l’affaire Galtier

En marge de la 31e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a répondu aux médias concernant l’affaire Galtier. L’ancien coach du PSG défend son homologue : « L'affaire Galtier ? Je suis très surpris. Je n'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est apporter mon soutien à Christophe et à toute sa famille, ce qu’il est en train de vivre est horrible et terrible. Personne ne veut vivre ça. J’ai une pensée pour lui, je le soutiens dans ces moments » a affirmé l’entraîneur du FC Nantes.

« Je suis de tout coeur avec toi Christophe »