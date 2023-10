Hécatombe avant le choc, le PSG peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec sur la pelouse de Clermont, lanterne rouge de Ligue 1 (0-0), le PSG n’a pas préparé de la meilleure des façons son déplacement sur la pelouse de Newcastle mercredi soir en Ligue des champions. D’autant plus que l’équipe du nord de l’Angleterre est en forme en Premier League. Néanmoins, les Magpies doivent faire face à une cascade de blessures, de quoi rassurer les Parisiens.

Après sa belle victoire contre le Borussia Dortmund, le PSG s'apprête à disputer le deuxième match de son groupe très relevé. Les Parisiens seront en effet à Newcastle mercredi soir pour un choc très attendu.

Une pluie d’absences à Newcastle ?

Et pendant que le PSG se contentait d’un nul à Clermont, Newcastle a dominé Burnley (2-0), non sans conséquence. Joelinton est effectivement sorti sur blessure quatre minutes après son entrée en jeu, tandis que Sven Botman a rechuté de sa blessure avant le match. L’ancien Lillois sera donc absent contre le PSG, tout comme Callum Wilson. L’autre attaquant majeur des Magpies , Alexander Isak, est en revanche remis. A l’inverse de Joe Willock et Harvey Barnes. Une hécatombe qui ne rassure pas pour Luis Enrique.

Luis Enrique reste méfiant