Hakimi, le sérieux problème qui attend le PSG !

Alors que la saison du PSG a été interminable, la question est de savoir si les joueurs de Luis Enrique auront bien récupéré pour l’exercice qui arrive. Et voilà qu’il faudra à nouveau faire avec un calendrier surchargé. Le cas d’Achraf Hakimi sera notamment à surveiller de près puisque le latéral du PSG va affronter du lourd.

« Hakimi va avoir l’évènement de sa vie »

Et pour Achraf Hakimi, cette CAN pourrait bien être un problème. En effet, au micro de L’After Foot, Kévin Diaz a expliqué à propos du latéral du PSG : « Hakimi, je pense qu’il va avoir l’évènement de sa vie. La CAN au Maroc. J’ai été au Maroc, il n’y a que des maillots Hakimi numéro 2, il n’y a aucun autre joueur. Hakimi va avoir une grosse saison, plus le PSG, plus la Ligue des Champions ».