Gros transfert au PSG : La surprise à 60M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement considéré comme l'une des plus belles recrues du dernier mercato estival au PSG, João Neves brille depuis sa signature au Parc des Princes. Et pourtant, le jeune milieu de terrain portugais assure qu'il était initialement parti pour rester au Benfica l'été dernier, ce qui aurait changé la face de la saison du PSG.

Et si le PSG n'avait jamais recruté le phénomène João Neves (20 ans) l'été dernier ? Attiré en provenance du Benfica Lisbonne pour 60M€, le jeune milieu de terrain portugais s'est livré sur les coulisses de son transfert en février dernier, dans un entretien accordé à Onze Mondial. Et Neves avoue qu'il n'avait pas prévu de partir au PSG à ce stade précis de sa carrière.

« Je ne m'attendais pas à quitter Benfica »

« À l'époque, je ne m'attendais pas à quitter le club, mais je connaissais les besoins de Benfica et je savais que c'était peut-être une option de partir et vu la proposition du PSG, comment ils m’ont parlé du club, ce qu'ils m'ont dit, ce qu’est ce club, l'essence du club, je pense que je vois beaucoup du PSG en moi. C'est un club qui veut parier sur les jeunes, il veut parier sur le football, le beau football. L'important est comment nous gagnons, comment nous jouons avec le ballon. Je pense que l'idéologie de ce club est parfaite pour moi », indique le numéro 87 du PSG.

« Mes amis disent que je vaux 60M€ »

Et malgré le montant onéreux de son transfert au PSG, João Neves n'a jamais ressenti la pression liée à cet argent : « Je suis si jeune que je n'ai aucune idée de ce qu'est l'argent et de son importance. Je pense que c'est un avantage. Parfois, mes amis disent que je vaux 60 millions, et je me demande comment est-ce possible ? Et c'est un peu difficile à digérer, mais je ne m'inquiète pas pour cela, car comme je l'ai dit, et je le dis toujours et je le dirai toujours, si je fais de mon mieux, je peux valoir plus, je peux valoir moins. Dans le football, tout le monde sait que ce qui est vrai aujourd’hui, est un mensonge demain. Et ça y est, je connais déjà ma façon de voir les choses, je me fiche de ce qu'ils ont payé pour moi. Je vais faire de mon mieux, et s'ils me font confiance, je dois juste leur montrer sur le terrain et en dehors du terrain pourquoi ils me font confiance », poursuit le jeune crack du PSG.