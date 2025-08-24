Grande nouvelle annoncée en direct : Le PSG a signé «un joueur incroyable» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prolongé en février dernier par le PSG avec la signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2029, Vitinha fait désormais partie des joueurs majeurs du projet francilien. Et son compatriote portugais João Neves, interrogé en direct sur Ligue 1 + vendredi soir après la victoire du PSG contre Angers, n'a pas manqué de l'encenser.

Une nouvelle fois performant avec le PSG vendredi soir en championnat face à Angers (1-0), Vitinha a rappelé à quel point il était devenu indispensable ces dernières années dans le onze de Luis Enrique. Ses performances impressionnent d'ailleurs son compère de la sélection portugaise, João Neves, qui s'est enflammé pour Vitinha en direct au micro de Ligue 1 + après la victoire du PSG.

« Jouer avec lui encore de longues années » « C'est un joueur incroyable, et une personne magnifique. C’est un plaisir de jouer à ses côtés et j’espère continuer de jouer avec lui encore de longues années », confie le jeune milieu de terrain portugais, qui souhaite donc s'inscrire dans la durée au PSG avec Vitinha.