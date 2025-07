Grand retour au PSG, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé a raté la phase de groupe de la Coupe du monde des clubs. Entré en jeu contre l'Inter Miami, le numéro 10 du PSG a joué environ 30 minutes et semble très en jambes. Candidat au Ballon d'Or, l'ailier parisien confirme qu'il est bel et bien de retour et annonce la couleur.

Auteur d'une saison exceptionnelle, Ousmane Dembélé était absent pour le début de la Coupe du monde des clubs. Toutefois, le numéro 10 du PSG a fait son retour en entrée en jeu contre l'Inter Miami (4-0). De bon augure pour la suite de la compétition comme il l'a lui-même annoncé.

Dembélé confirme son grand retour « Je me suis senti très bien. Physiquement, je me sens beaucoup mieux. Après la Ligue des nations, ça m’a fait du bien de couper et prendre mon temps pour bien revenir. Je pouvais reprendre un peu plus tôt. On n’a pas pris de risque. Je reviens pour les bonnes choses surtout », confiait le numéro 10 du PSG en zone mixte.