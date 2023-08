Galtier le met sous pression, il vide son sac

Benjamin Labrousse

Quelques mois après son départ du PSG, Christophe Galtier n’a toujours pas retrouvé de club. L’entraîneur français régulièrement annoncé sur le banc de certains clubs étrangers, bénéficie également d’un intérêt de la part du FC Nantes à son égard. Se sachant menacé, l’entraîneur des Canaris Pierre Aristouy a quant à lui reconnu être actuellement sous pression.

Champion de France pour la 11ème fois de son histoire la saison passée, le PSG de Christophe Galtier est pourtant considéré comme une déception dans l’ensemble. L’entraîneur français n’aura pas réussi à effectuer cette « révolution » demandée par le président Nasser Al-Khelaïfi durant l’été 2022. Débarqué en juillet dernier pour laisser la place à Luis Enrique, Christophe Galtier n’a pas retrouvé de clubs depuis mais possède plusieurs pistes.

PSG : Mbappé fait ses adieux à Neymar, il lâche ses vérités https://t.co/DkYkWOKhBt pic.twitter.com/MB9s1tVuHa — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

«Un entraîneur se sait jugé chaque week-end»

Selon les informations de l’Equipe , le FC Nantes penserait à nominer l’ancien entraîneur du PSG en raison des mauvais résultats de Pierre Aristouy. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur nantais s’est exprimé sur sa situation ainsi que sur son possible remplacement par Christophe Galtier. « Notre métier nécessite une remise en question quotidienne. Il convient de garder le cap, ses idées, ses convictions et de montrer de la solidité dans les périodes délicates. Un entraîneur se sait jugé chaque week-end en fonction des résultats de son équipe » , affirme ainsi Pierre Aristouy.

«Après, bien sûr, la pression est là»