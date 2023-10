Fin de disette pour Mbappé, Enrique avait tout prévu !

Thomas Bourseau

Pendant quatre rencontres, Kylian Mbappé n’arrivait pas à marquer avec le PSG. Ce qui est très rare pour le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Après avoir retrouvé le déclic en équipe de France, Mbappé a mis fin à sa disette avec le Paris Saint-Germain. Son entraîneur Luis Enrique n’avait jamais douté.

Kylian Mbappé restait, avec le PSG, sur quatre matchs sans trouver le chemin des filets. Que ce soit contre l’OM où il était sorti en cours de match pour cause d’un pépin physique, contre Clermont, Newcastle ou Rennes, le meilleur buteur de l’histoire du PSG était resté muet sur le plan statistique tant pour les buts que pour les passes décisives.

Mbappé ne marquait plus avec le PSG, l’équipe de France comme exutoire

Néanmoins, la trêve internationale de ce mois d’octobre a fait le plus grand bien à Kylian Mbappé. Avec son brassard de capitaine de l’équipe de France, l’attaquant du PSG a inscrit trois buts en deux matchs des Bleus face aux Pays-Bas et à l’Écosse. De retour à Paris pour la reprise de la compétition, Kylian Mbappé recevait Strasbourg au Parc des princes avec le PSG samedi après-midi (3-0). Une rencontre au cours de laquelle, par le biais d’un penalty, Mbappé a mis fin à sa disette de quatre matchs.

«On ne peut pas douter d’un joueur comme Kylian. Si on le critique, on devrait arrêter de jouer au football»