Luis Enrique change tout, ça va plaire au PSG

Jean de Teyssière

Face au RC Strasbourg, le PSG a réalisé un match sérieux pour l'emporter largement 3-0. Kylian Mbappé, Carlos Soler et Fabian Ruiz sont les buteurs du match, et comme face à l'OM le 24 septembre dernier, le PSG n'a pas concédé de but à domicile. La dernière fois que le PSG avait réussi à garder ses cages inviolées à domicile, c'était entre décembre 2021 et février 2022, avec cinq rencontres consécutives sans prendre de but.

Cela fait bien longtemps que le PSG n'arrive plus à être souverain au Parc des Princes. À une époque, pas si lointaine, se déplacer à Paris était souvent synonyme de défaite et de calvaire. Désormais, beaucoup d'équipes arrivent à venir gagner en terre parisienne et nombreuses sont celles qui parviennent à marquer. D'ailleurs, une étonnante statistique vient souligner ce manque de souveraineté du PSG à domicile.

Deux matchs consécutifs sans encaisser de but à domicile...

Le PSG a réalisé une prestation solide face à Strasbourg et n'a pas encaissé de but au Parc des Princes, et ce, pour la deuxième fois consécutive. Cette série a d'ailleurs failli ne pas commencer avec l'égalisation strasbourgeoise de Lebo Mothiba, mais l'attaquant a été signalé hors-jeu.

...cela n'était plus arrivé depuis presque deux ans !