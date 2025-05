«Exceptionnel» : Le remplaçant de Mbappé au PSG est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid alors que son contrat au PSG prenait fin. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de miser sur un collectif plutôt que sur un joueur en particulier. Un choix validé par Kevin Diaz.

Le nouveau projet du PSG semble déjà être un succès et le départ de Kylian Mbappé, compensé par un collectif très fort, est un choix payant. Après la qualification pour la finale de la Ligue des champions, Kevin Diaz se réjouit donc de la façon dont le Bondynois a été remplacé.

Le nouveau projet du PSG fait l'unanimité

« Ce qu'on retiendra, c'est le départ de Kylian Mbappé qui a suivi ceux de Messi et Neymar. Mais l'analyse était claire, tant que le Paris Saint-Germain défendra à 10, à 9 ou à 8, ça allait être compliqué », raconte-t-il au micro de l’After Foot avant de poursuivre.

«J'avais dit il y a 6 ans que le PSG aurait dû échanger Mbappé par Heung-Min Son et Barella»

« J'avais dit il y a 6 ans que le PSG aurait dû échanger Mbappé par Heung-Min Son et Barella par exemple pour reconstruire une équipe. Ce que Luis Enrique arrive à faire avec des Barcola, des Joao Neves, avec l'équipe qui est la plus jeune de la Ligue des champions, c'est exceptionnel ce qui sont en train de faire. Je pense que dans les 5-6 prochaines années, on va se régaler entre les Barça - PSG », ajoute Kevin Diaz.