En pleine galère, il prépare du lourd au PSG

Pierrick Levallet

Recruté pour 60M€ l'été dernier, Manuel Ugarte avait impressionné lors de ses débuts au PSG. Mais depuis quelques temps, le milieu de terrain de 22 ans fait face à quelques difficultés. L'Uruguayen n'affiche plus le même rendement. Mais alors que Luis Enrique lui fait toujours confiance, il entend bien rebondir et revenir en force.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier pour mettre la main sur certains joueurs sur le mercato. Les dirigeants parisiens ont notamment lâché 60M€ pour recruter Manuel Ugarte, le milieu de terrain du Sporting CP. Et très rapidement, l’Uruguayen s’est montré impressionnant sous les ordres de Luis Enrique. Bon récupérateur et précis dans la relance, le joueur de 22 ans avait tout pour s’imposer.

PSG : Luis Enrique pique un joueur ? Voilà la vérité https://t.co/9rQJPkyrRW pic.twitter.com/Nq6B7It2Bj — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Ugarte galère au PSG...

Mais si son début de saison s’était révélé prometteur, Manuel Ugarte n’affiche plus le même rendement depuis quelques temps maintenant. Le joueur du PSG semble en difficulté, et cela n’aurait pas échappé à certaines personnes en interne. Luis Enrique lui fait cependant toujours confiance, et la recrue parisienne préparerait un retour en force.

... et prépare déjà un retour en force