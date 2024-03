En feu, il annonce du lourd au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison en dents de scie, Vitinha explose sous les ordres de Luis Enrique et se présente comme l’une des révélation du PSG cette saison. Encore une fois exceptionnel dimanche soir à Montpellier (6-2), le Portugais évoque sa montée en puissance à Paris.

Recruté pour 40M€ en provenance du FC Porto durant l’été 2022, Vitinha a connu un première saison en dents de scie au PSG. Mais sous les ordres de Luis Enrique il explose et s’impose comme un joueur clé. Après sa magnifique prestation dimanche soir contre Montpellier (6-2), il a d’ailleurs jugé sa montée en puissance.



Vitinha est grande forme

« On a fait un très bon match. On a très bien commencé avec les deux buts, après, on a un peu lâché et ça fait mal. On a encore pris deux buts, mais il faut souligner l’attitude et la réaction que l’on a eu après la mi-temps. Ce n’est pas un terrain facile à jouer. Après le 2-2, on aurait pu être inquiet, mais on ne l’a pas été. On a réagi de la meilleure des façons, on a été présent, on a montré ce qu’était le PSG. C’était presque parfait parce qu’on a pris deux buts. Mais c’était un bon soir pour nous », assure le milieu de terrain du PSG au micro de Prime Vidéo , avant d’évoquer sa montée en puissance.

«Ça fait plaisir de monter en puissance»