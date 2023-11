En direct, il annonce «un cataclysme» au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG va se battre ce vendredi soir pour conserver la place de leader de la Ligue 1 face à un de ses principaux poursuivants : l’AS Monaco. Un test match avant le choc contre Newcastle la semaine prochaine qui pourrait rapprocher le PSG du « cataclysme » selon Emmanuel Petit en cas de contre performance européenne.

Le PSG serait susceptible de se rater pour la première fois de l’histoire de l’ère QSI en phase de poules de la Ligue des champions. En cas de contre performances face à Newcastle la semaine prochaine et le Borussia Dortmund le 13 décembre, le Paris Saint-Germain pourrait être éliminé de la C1.

Le PSG joue très gros selon Emmanuel Petit

Cet échec interviendrait directement après la nouvelle politique sportive mise en place au Paris Saint-Germain à la dernière intersaison et pour laquelle Luis Campos s’est montré emballé lors d’une conférence donnée par le conseiller football du PSG à La Sorbonne dernièrement. Pour Emmanuel Petit, champion du monde 98 et ancien joueur de l’AS Monaco et d’Arsenal notamment, le consultant de RMC a prédit un cataclysme sur tous les plans en cas d’élimination du PSG en Ligue des champions.

«S’ils se ratent, ils iront derrière droit dans le mur»