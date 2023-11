Ejecté par le PSG, il lâche une nouvelle punchline

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Thomas Tuchel a eu l'impression d'être davantage un ministre des Sports qu'un coach. Interrogé sur le sujet, l'actuel coach du Bayern en a rajouté une couche. En effet, Thomas Tuchel a expliqué qu'il fallait faire de la politique pour entrainer le club parisien.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait le nécessaire pour le recruter à l'intersaison 2018. Toutefois, Thomas Tuchel n'était pas totalement comblé au PSG.

«Suis-je un politique, un ministre des Sports ?»

Comme il l'a affirmé lui-même, Thomas Tuchel regrette d'avoir dû jouer les rôles de ministre des Sports au PSG. « Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politique, un ministre des Sports ? » , avait lancé l'actuel coach du Bayern peu de temps avant d'être évincé en décembre 2020.

«C’est vraiment unique»