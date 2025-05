«Du grand n’importe quoi» : Condamné au PSG, il se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du PSG, Clément Chantôme a été le témoin de la passation de pouvoir entre Colony Capital et QSI en 2011. Cette vente allait plonger le club parisien dans une nouvelle dimension. Alors en poste, Antoine Kombouaré se sentait condamné. Alors, il aurait complètement lâché la rampe durant un stage de pré-saison au Portugal.

Présent au PSG au moment de l’arrivée de QSI en 2011, Clément Chantôme a vu le club se transformer peu à peu. Lors d’un entretien accordé à Anne-Laure Bonnet, l’ancien milieu de terrain a indiqué que les choses avaient commencé à bouger durant l’intersaison, au moment de la prise de fonctions de Leonardo.

Chantôme raconte la vente du club

« Au début, pas beaucoup de choses a changé, parce que Leonardo n’est pas arrivé tout de suite. On part au stage au Portugal, et là on voit que ça change. Leonardo vient pour nous annoncer des choses. Et dans le vestiaire, on pariait sur quels joueurs allaient venir. Ça a été progressif, le changement n’a pas été brutal » a confié Chantôme.

« On n’avait rien fait durant cette préparation »

Alors sur le banc, Antoine Kombouaré ne donnait pas cher de sa peau. « Ce stage c’était du grand n’importe quoi. Kombouaré pense qu’il va partir directement, donc il se lâchait totalement, il faisait des petits ponts etc. On n’avait rien fait durant cette préparation » a confié Chantôme. Finalement, l’entraîneur conservera son poste jusqu’au mois de décembre. Remplacé par Carlo Ancelotti, il avait placé le PSG en tête du championnat à la trêve.