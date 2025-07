«Du cinéma» avec Rabiot, une star du PSG se fait dézinguer !

En signant à l'OM l'été dernier, Adrien Rabiot s'était attiré la colère des fans du PSG. Mais pas seulement... En effet, réagissant au choix de son ancien coéquipier au sein du club de la capitale, Marquinhos avait lâché une réponse très sèche. Un discours qui lui a valu d'ailleurs les critiques d'un certain Serge Aurier.

« Sur un duel entre deux, tu connais, j’aurais appuyé »

Et comment aurait réagi Serge Aurier face à Adrien Rabiot s'il avait joué contre son ami aujourd'hui à l'OM ? « Moi demain, si j’avais joué contre Adri, je n’allais pas lui faire mal par plaisir. Sur un duel entre deux, tu connais, j’aurais appuyé. Mais rien d’autre. Après derrière, c’est mon ami, mon frère, on se voit, on en rigole, on va prendre un verre », a annoncé l'Ivoirien.