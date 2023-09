Drame au Maroc, un joueur du PSG a évité le pire

Hugo Chirossel

Le Maroc a été touché par un terrible drame dans la nuit de vendredi à samedi. Un séisme d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter a fait au moins 2900 morts et plus 5 500 blessés, selon le dernier bilan provisoire. Alors que les joueurs du PSG bénéficiaient de quelques jours de repos, Hugo Ekitike était à Marrakech quand cette catastrophe s’est produite.

Le mercato estival a été très agité au PSG et notamment pour Hugo Ekitike. Annoncé sur le départ tout au long de l’été, l’attaquant de 21 ans est finalement resté à Paris, où il se retrouve dans une position délicate, après avoir refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort.

Thierry Henry a appelé Ekitike

Si Thierry Henry l’a appelé pour savoir où il en était, il ne l’a malgré tout pas sélectionné avec l’équipe de France Espoirs. Hugo Ekitike est resté à Paris et a pu bénéficier, comme ses coéquipiers, de quelques jours de repos accordés par le PSG lors de cette trêve internationale.

Ekitike était à Marrakech lors du tremblement de terre