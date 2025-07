Deux Ballons d’Or au PSG, le coup historique ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l’Inter et international tricolore, Olivier Dacourt a livré son ressenti sur Achraf Hakimi. Malgré le départ l’été dernier de son pote Kylian Mbappé, le latéral droit marocain a réalisé une saison marquante, malgré par des performances XXL sous le maillot du PSG. Pour Dacourt, Hakimi fait forcément partie des outsiders pour la victoire au Ballon d’Or.

Cette saison restera longtemps dans la mémoire d ’Achraf Hakimi. L’ancien latéral droit du Real Madrid et de l’ Inter est pour beaucoup dans la très bonne saison réalisée par le PSG . Sa réussite est aussi celle de Luis Enrique , qui lui offre une grande liberté sur son côté. Solide défensivement, Hakimi sait aussi marquer. Et dans un PSG qui a longtemps recherché l’efficacité cette saison, ce n’est pas de trop. Dans un entretien accordé à Afrik Foot, Olivier Dacourt a rendu hommage à Hakimi qui, sauf incroyable surprise, devrait remporter le Ballon d’Or africain à la fin de l’année.

Un nouveau trophée attendu ?

Selon Dacourt, il ne faut pas non plus écarter Hakimi de la course au Ballon d'Or France Football qui sera remis le 22 septembre prochain à Paris. « Hakimi aura sans nul doute le Ballon d'Or Africain. Il ne sera pas non plus loin du Ballon d’Or France Football » a-t-il admis.