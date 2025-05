Désiré Doué : Le coup de gueule au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a terminé sa saison de Ligue 1 en beauté en remportant son dernier match face à l'AJ Auxerre (3-1). Malgré cette rencontre sans enjeu, Luis Enrique a été aperçu très impliqué sur le bord du terrain. Après le coup de sifflet final, Désiré Doué a reconnu que l'ambiance était tendue dans le vestiaire durant la mi-temps.

Le PSG avait à cœur de bien terminer la saison. Couronné depuis déjà plusieurs jours, le club parisien a voulu offrir un dernier frisson à ses supporters sur la scène nationale. Mené très vite au score par l’AJ Auxerre, la formation de Luis Enrique a fini par trouver les ressources nécessaires, mais aussi son jeu pour venir à bout de l’AJA et célébrer comme il se doit son 13ème titre de champion de France.

Le PSG finit en beauté

En zone mixte, Désiré Doué était satisfait du résultat. « Exactement, c'était très important de bien finir la saison. En première mi-temps, on a vu qu'il y avait des choses à corriger. On a mis beaucoup de sérieux en deuxième mi-temps. On a su créer des occasions et être efficaces. C'est super, on finit de belle manière, devant nos supporters aussi, donc on les remercie » a déclaré l’international tricolore.

Luis Enrique s'est fâché

Pourtant, le ton est monté dans le vestiaire durant la mi-temps. Comme le reconnaît Doué, Luis Enrique a haussé la voix devant son groupe. « Oui, bien sûr, parce qu'on sait quand on a des choses à améliorer sur certaines périodes de jeu, donc on était tous conscients qu'il fallait faire mieux en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on a fait et on est très contents » a déclaré le joueur pour qui la saison est encore loin d’être terminée. En plus de la Coupe de France, le PSG tentera le 31 mai prochain de chercher sa première Ligue des champions. « Chaque match, ce sont des finales pour nous. Il nous en reste deux pour cette saison avant le Mondial des Clubs. On va se concentrer sur la Coupe de France, aller remporter ce trophée, il est très important. Et après on pourra se concentrer sur la Ligue des Champions » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Culture PSG.