PSG - OM : Désiré Doué rend «complètement fou» un Marseillais !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a accueilli le crack Désiré Doué l'été dernier. Le polyvalent attaquant de 19 ans s'est d'ailleurs manifesté ces derniers temps dans le onze de départ de Luis Enrique. Son style de jeu agrémenté de dribbles plus fous les uns que les autres fait rêver Adil Rami. L'ancien joueur de l'OM le réclame au Vélodrome.

Par le biais d'un chèque de 50M€, le comité directeur du PSG parvenait à mettre la main sur Désiré Doué. Et ce, au grand dam du Bayern Munich qui souhaitait s'attacher ses services après ceux de Michael Olise. Et alors qu'il a connu une période d'adaptation progressive au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique, Doué est devenu incontournable ces dernières semaines.

«T'imagines ce joueur au Stade Vélodrome avec le maillot de l'Olympique de Marseille ?»

Tant dans le onze de départ du coach du PSG que sur les plateaux télévisés en raison de ses gestes techniques toujours plus spectaculaires. De quoi inspirer la Ligue 1 de faire un Tribunal du dribble composé d'Eden Hazard, d'Adil Rami et du juge Malik Bentalha. L'ex-joueur de l'OM souhaiterait voir l'international français arborer la tunique marseillaise. « Doué ? C'est trop ce joueur. On a l'impression que c'est simple parce qu'il le fait tellement bien. T'imagines ce joueur au Stade Vélodrome avec le maillot de l'Olympique de Marseille ? Ce serait une dinguerie (...). J'aime beaucoup Ousmane Dembélé, j'aime beaucoup Rayan Cherki, mais je suis complètement fou de Désiré Doué ».

«Au PSG, le 14, tout de suite j'ai Blaise»

Eden Hazard a relancé le débat en expliquant que ce numéro 14 de Désiré Doué lui rappelait Thierry Henry à Arsenal. « Tu sais ce qui est beau aussi ? Le 14 : Thierry Henry à Arsenal ». Pour l'humoriste Malik Bentalha, ce fut l'occasion d'offrir une balle perdue à Blaise Matuidi. « Moi, ce numéro 14, je trouve qu'il ne va pas à Désiré. Parce qu'au PSG, le 14, tout de suite j'ai Blaise (ndlr Matuidi) et il n'est pas nommé au trophée du meilleur technicien ».