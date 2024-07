Deschamps, Kombouaré… Un attaquant du PSG se lâche de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sa première saison au PSG a été loin d’être convaincante, mais Randal Kolo Muani conserve toutefois la confiance de Didier Deschamps en équipe de France. Une situation qui interroge forcément concernant la relation de l’attaquant parisien avec Luis Enrique. Mais Kolo Muani assure qu’il n’a aucun problème avec ses entraîneurs.

Bien qu’il sorte d’une saison décevante avec le PSG, Randal Kolo Muani a été sélectionné pour l’Euro. Par conséquent, l’attaquant français bénéficie toujours de la confiance de Didier Deschamps, qui continue de le défendre face aux critiques. Interrogé sur sa relation avec le sélectionneur, Kolo Muani justifie la confiance qu’il lui accorde.

Mercato - PSG : Transfert à 60M€ ? Une condition est révélée https://t.co/PoiZb2Nm9C pic.twitter.com/JyyDw5opkZ — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Kolo Muani évoque le lien avec ses entraîneurs

« Je ne dirais pas que c’est le seul coach qui me comprend. Ça se passait très bien avec Antoine Kombouaré (au FC Nantes, ndlr). Avec mon entraîneur l’année dernière aussi », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer sa relation avec Luis Enrique.

«Ça se passe très bien aussi avec Luis Enrique»