Deschamps a tranché pour Mbappé, bonne nouvelle pour le PSG ?

Alors que l'équipe de France affronte l'Ecosse en match amical ce mardi soir, Didier Deschamps a finalement décidé d'effectuer peu de changements par rapport au onze de départ qui a dominé les Pays-Bas mardi. Kylian Mbappé est une nouvelle fois aligné, ce qui peut permettre à l'attaquant du PSG d'enchaîner, lui qui semble avoir besoin d'accumuler du temps de jeu.

Vainqueur des Pays-Bas vendredi soir (2-1), l'équipe de France s'est assurée une place à l'Euro l'été prochain. Ce mardi soir, c'est donc soulagés que les Bleus affronteront l'Ecosse en amical. Mais Didier Deschamps ne devrait pas pour autant révolutionner son onze de départ.

Mbappé enchaîne, Dembélé de retour dans le onze

En effet, selon les informations de RMC Sport , le sélectionneur effectuera quatre changements avec les titularisations de Benjamin Pavard, Eduardo Camavinga, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Par conséquent, Kylian Mbappé est une nouvelle fois titulaire. Mais ce n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle pour le PSG.

Le PSG va récupérer un Mbappé plus affûté ?

Et pour cause, depuis le début de saison, l'attaquant français semble à court de forme, notamment à cause de sa mise à l'écart durant l'été. Privé d'une véritable préparation estivale, Kylian Mbappé a donc besoin d'enchaîner les matches. Sa nouvelle titularisation ce mardi est donc peut-être une bonne nouvelle pour le PSG.