Dépression, burn-out... Il balance toute la vérité sur le PSG

Après de très bonnes performances à Reims, Hugo Ekitike avait été recruté par le PSG. En 2022, l'attaquant français a ainsi posé ses valises dans la capitale française où ça n'a pas été simple pour lui. Différents bruits ont alors circulé. Si certains ont évoqué une dépression, Ekitike a souhaité rétablir la vérité.

En grande forme avec l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitike affiche un tout autre visage que ce qu'on avait pu voir quand il était au PSG. Pendant un an et demi, le Français a vécu un calvaire au sein du club de la capitale. De quoi faire dire à certains qu'Ekitike vivait une dépression ou encore un burn-out.

Le démenti d'Ekitike

Etait-ce réellement le cas pour Hugo Ekitike au PSG ? Le principal intéressé a déballé la vérité. Pour TNT Sport, le Français a ainsi expliqué : « On a parlé de dépression, de brun-out, est-ce vrai ? Non, il s'est passé beaucoup de choses. Après, moi, je vois les choses de manière très sage. Je me dis que chaque chose arrive pour une bonne raison. Je pense que j'ai tiré ce que je devais tirer de mon passage à Paris. Et ça va me servir aujourd'hui, demain et partout où je serai ».

Ekitike a appris au PSG

« Ce que j'en ai tiré ? La patience, la résilience. Savoir encaisser. Apprendre à gérer la critique. Ce que je n'avais pas connu avant de jouer pour Paris. C'est une formation dans ma vie d'homme », a développé Hugo Ekitike.