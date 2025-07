Départ du PSG : Il balance sur Luis Enrique

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Revenant de son prêt d’une saison au RB Leipzig qui allait entériner son transfert du PSG vers Al-Arabi à l’été 2023, Abdou Diallo a eu l’opportunité de brièvement côtoyer Luis Enrique au Campus PSG. Explorant de loin les performances de son ancien club sous ses ordres, l’international sénégalais a lâché ses vérités sur ce pari gagnant du Paris Saint-Germain.

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a changé la donne. En deux saisons, le coach espagnol a toujours amené ses joueurs dans le dernier carré de la Ligue des champions en raflant au passage le premier sacre en C1 de l’histoire du club. Sans oublier l’épopée estivale jusqu’en finale de Coupe du monde des clubs perdue face à Chelsea le 13 juillet dernier (3-0).

«Je suis rentré de mon prêt pas longtemps après sa signature et je ne suis pas resté très longtemps» A coté de ça, l’ex-sélectionneur de l’Espagne passé par le grand FC Barcelone avec la MSN entre 2014 et 2017 a insufflé une véritable identité à son équipe reconnue par certaines légendes du football européen comme Rio Ferdinand et Thierry Henry. Ayant croisé Luis Enrique au PSG à l’été 2023 avant son départ pour Al-Arabi, Abdou Diallo s’est livré à son sujet lors d’un échange avec RMC Sport. « Je suis arrivé quelques semaines après sa signature. Enfin, je suis rentré de mon prêt pas longtemps après sa signature et je ne suis pas resté très longtemps. Mais c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà, qui était dans le circuit depuis longtemps et je pense que c'est un très très très bon coach avec un tempérament et des idées bien affirmés ».