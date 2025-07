Mercato - PSG : Une star promise à Luis Enrique !

Dans un mercato assez calme pour le moment, le Paris Saint-Germain travaillerait sur une piste en particulier depuis quelques semaines. Elle mène à Illia Zabarnyi, défenseur central ukrainien qui évolue actuellement à Bournemouth, mais qui pourrait couter très cher aux Parisiens.

Le PSG a confiance

D’après les informations de L’Equipe, un certain optimisme filtrerait de ce dossier, jugé central dans le mercato du PSG. La distance entre l’offre et la demande ne serait pas très importante et elle pourrait se réduire dans les prochaines semaines, avec Illia Zabarnyi qui aurait clairement annoncé vouloir poser ses valises à Paris. Son arrivée apporterait ainsi une nouvelle option importante à Luis Enrique en plus de Presnel Kimpembe, mais pourrait également s’inscrire dans un projet précis En effet, le défenseur de Bournemouth n’a que 22 ans, ce qui est beaucoup moins qu’un certain Marquinhos qui a fêté ses 31 ans en mai dernier et dont l’avenir fait énormément parler.