Départ acté pour le boss du PSG ?

Thibault Morlain

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos est aux commandes du mercato du club de la capitale. Mais pas seulement... En parallèle, le Portugais travaille également pour le Celta Vigo. Toutefois, cette collaboration pourrait ne plus durer très longtemps. En effet, entre Campos et le Celta, le divorce se rapprocherait !

A l'été 2022, le PSG a décidé de partir sur un nouveau projet, décidant pour cela de confier les clés du sportif à Luis Campos. Nommé conseiller sportif, le Portugais fait désormais la pluie et le beau temps à Paris, mais aussi au Celta Vigo. En effet, Campos travaille également pour le club espagnol, où son avenir s'assombrirait de plus en plus...

Le mercato hivernal au Celta Vigo...

Il n'y a donc pas que le PSG pour Luis Campos. En charge également du sportif au Celta Vigo, le Portugais est toutefois de plus en plus décrié en Espagne. Il n'empêche que cet hiver, pour le mercato de janvier, c'est bel et bien Campos qui sera aux commandes comme expliqué par AS .

... puis c'est fini pour Luis Campos ?

Mais voilà que cela pourrait ne pas continuer par la suite entre Luis Campos et le Celta Vigo. En effet, selon le média ibérique, les jours du Portugais pourraient bien être comptés. Alors que Campos arrive au terme de son contrat, une prolongation ne serait clairement pas à l'ordre du jour en Galice.