Dembélé humilie le FC Nantes, «c'est mon meilleur souvenir»

Thibault Morlain

Avant de rejoindre le PSG cet été, Ousmane Dembélé avait déjà martyrisé les défenses de Ligue 1. C'était lors de la saison 2015-2016 et l'ailier français évoluait alors à Rennes. Le FC Nantes s'en souvient très bien puisque Dembélé avait été en feu face aux Canaris. Un match que le joueur du PSG n'est pas près d'oublier...

Si on remonte au 6 mars 2016, on retrouvera alors trace d'une énorme victoire de Rennes dans le derby face au FC Nantes. La rencontre a été à sens unique avec un score fleuve (4-1) alors que les Rennais menaient déjà de 3 buts à la 23ème minute. Et c'est lors de ce match qu'Ousmane Dembélé a pris toute la lumière, lui qui avait inscrit un triplé, humiliant ainsi à lui seul le FC Nantes.

Ibrahimovic déballe tout sur son départ du PSG https://t.co/2zOlaWiKR1 pic.twitter.com/14eywZCayj — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

« Mon meilleur souvenir, on le connait tous »

Cette performance, Ousmane Dembélé s'en souvent encore. Dans des propos accordés aux médias du club de Rennes, le joueur du PSG a avoué : « Le souvenir que je garde de mes matchs à Rennes ? Mon meilleur souvenir, on le connait tous. C'est le match face à Nantes. C'est mon meilleur souvenir ici au Stade Rennais ».

« Beaucoup de bonnes choses durant mon année avec les professionnels »