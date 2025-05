Dembélé - Ballon d'or : Le coup de tonnerre inattendu

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé est devenu un véritable leader et s'est mué comme un joueur décisif. Qu'il soit à la dernière passe ou à la finition, Dembélé fait parler de lui sous la tunique du PSG. De quoi le propulser en haut des votes pour le Ballon d'or 2025 ? Son coéquipier Gianluigi Donnarumma pourrait lui réserver une mauvaise surprise selon Antonio Cassano...

Ca y'est. Cinq ans plus tard et après avoir échoué en demi-finales la saison passée, le PSG va à nouveau disputer une finale de Ligue des champions le 31 mai prochain. A Munich, l'équipe de Luis Enrique se mesurera à l'Inter. Une opposition alléchante comme Antonio Cassano l'a fait comprendre à sa famille. « Il y a quelques jours, je disais à mes enfants que le PSG est plus impressionnant en finale que Barcelone en demi-finale : c'est une équipe plus équilibrée, organisée défensivement et capable de s'adapter à n'importe quel contexte ».

«Et si Donnarumma gagnait le Ballon d'Or ? C'est ce que je disais à mes enfants après avoir regardé le match d'Arsenal»

L'ex-buteur du Real Madrid et de la Roma et de l'Inter a d'ailleurs loué les récentes performances de Gianluigi Donnarumma qui pourraient lui valoir le Ballon d'or. « Même dans les dernières minutes, Hakimi a encore participé à l'attaque et à la couverture, et Kvaratskhelia s'est sacrifié en jouant aussi le rôle de défenseur extérieur. Une finale passionnante nous attend. Et si Donnarumma gagnait le Ballon d'Or ? C'est ce que je disais à mes enfants après avoir regardé le match d'Arsenal ».

«Si dans les 15 premières minutes Gigio ne faisait pas ces arrêts...»

Gianluigi Donnarumma serait donc susceptible de chiper le Ballon d'or à Ousmane Dembélé, lui aussi pressenti pour rafler le trophée individuel ultime. Pendant la diffusion de l'émission Viva El Futbol sur Twitch, Antonio Cassano a justifié son point de vue concernant le Ballon d'or et le gardien du PSG. « Donnarumma joue contre Dembelè et Lautaro Martinez, si dans les 15 premières minutes Gigio ne faisait pas ces arrêts Arsenal reviendrait dans le match puis sur Odegaard il a fait un autre arrêt sensationnel sous le coup de pied arrêté en seconde période, similaire à l'arrêt de Sommer sur Yamal ».