Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2024, Matvey Safonov aurait pu quitter la capitale cet été. Le gardien russe est toujours là et a disputé 17 matches avec son club la saison dernière. Le joueur de 26 ans a donné le ton quant à ses ambitions par rapport à cette nouvelle saison qui a débuté le mois dernier. Il espère que le PSG frappera encore très fort.

La saison dernière, le PSG a ébloui le monde entier en proposant un niveau de jeu exceptionnel. Les hommes de Luis Enrique sont allés jusqu'à remporter la première Ligue des champions de l'histoire du club. Un exploit qui semble avoir donné l'eau à la bouche de Matvey Safonov, qui s'attend à gagner encore beaucoup de titres.

Le PSG va rééditer l'exploit ? Facile vainqueur de l'Inter Milan en finale le 31 mai dernier, le PSG a toutefois dépensé beaucoup d'énergie pour accomplir tous ses plus grands défis. Le club de la capitale peut continuer sur la même voie. « Si c'est le début d'une grande carrière européenne ? Je ne peux rien dire à ce sujet. Oui, il y a eu de grandes réalisations, et j'espère que les plus grandes sont encore à venir. Des copies des trophées ? Je ne les ai pas faites. Je pense que je ne le ferai pas. Je donne toutes mes médailles et tous mes trophées à mes parents. S'ils le souhaitent, ils feront des copies » a récemment déclaré Matvey Safonov d'après Sports.ru.