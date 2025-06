Coup de génie au PSG, Luis Enrique dévoile sa recette miracle !

Depuis le début de la saison, le PSG a été épargné par les blessures. En effet, Luis Enrique a souvent pu compter sur l'intégralité de son effectif. Interrogé avant le lancement de la Coupe du Monde des clubs, le coach du PSG a expliqué comment il faisait pour que ses joueurs restent frais.

«Plus ils auront pu se ressourcer, meilleurs ils seront»

« Comment comptez-vous faire pour que votre effectif soit frais en vue de la Coupe du Monde des Clubs ? Vous voulez une équipe compétitive ? Donnez des vacances à vos joueurs. Depuis Noël, le PSG est sans doute le club d’Europe qui a accordé le plus de vacances à ses joueurs, avec neuf ou dix jours de congés. Cela requiert une organisation très précise, mais au final, les joueurs peuvent se reposer suffisamment, et quand ils reviennent à l’entraînement, ils sont d’autant plus motivés. Ce n’est pas une approche axée sur l’usure, mais sur la gratification. Pourtant, la plupart des entraîneurs se disent : "on joue beaucoup de matches, donc il faut qu’on s’entraîne beaucoup". Nous, c’est le contraire. L’idée, c’est que plus mes joueurs auront eu de temps pour se reposer – physiquement mais surtout mentalement –, plus ils auront pu se ressourcer, meilleurs ils seront », a confié Luis Enrique, le coach du PSG.