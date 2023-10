Cette star du PSG est en feu, c'est du lourd

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, Achraf Hakimi a retrouvé de sa superbe. En effet, l'international marocain flambe depuis le début de la saison 2023-2024. Impliqué sur cinq buts en Ligue 1, Achraf Hakimi est d'ailleurs le défenseur le plus décisif dans les cinq grands championnats européens.

A la fin de la dernière saison, le PSG a fait un choix très fort. En effet, le club de la capitale a remercié Christophe Galtier à un an de l'issue de son engagement, et ce, pour le remplacer par Luis Enrique. Et depuis la signature de l'entraineur espagnol, Achraf Hakimi revit au PSG.

Hakimi a été décisif cinq fois en Ligue 1

Depuis le début de la saison, Achraf Hakimi fait le plus grand bonheur du PSG. En effet, l'arrière droit parisien est précieux dans la récupération et est décisif sur le plan offensif. D'ailleurs, Achraf Hakimi est actuellement le défenseur le plus prolifique en Europe.

Hakimi est le meilleur en Europe

Grâce à son but et sa passe décisive sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir (1-3), Achraf Hakimi est aujourd'hui le défenseur le plus décisif des cinq grands championnats européens. En effet, le numéro 2 du PSG est impliqué sur cinq buts en Ligue 1 depuis le début de la saison.