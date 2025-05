Cet ovni va écoeurer le PSG ?

Ce samedi soir, le PSG va affronter l'Inter en finale de la Ligue des Champions, et ce, à l'Allianz Arena de Munich. Interrogé sur Yann Sommer, le portier des Nerazzurri, Fabien Barthez n'a pas tari d'éloges à son égard. Malgré sa petite taille pour un gardien de but, l'international suisse peut jouer un mauvais tour au PSG.

«Il a l'anticipation, de la vitesse, et un placement très juste»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Fabien Barthez s'est totalement enflammé pour Yann Sommer, affirmant qu'il était un grand gardien malgré sa taille. « Déjà, j'aime les deux gardiens (Donnarumma et Sommer). Yann Sommer est la preuve vivante qu'on peut mesurer 1,83 m et qu'on peut faire une carrière au très haut niveau. Quand je vois que des gamins qui ne font pas 1,92 m se font virer des centres de formation, c'est lamentable. J'ai entendu quelqu'un qui travaille à la FIFA, récemment, qui disait que si Sommer mesurait dix centimètres de plus, il serait dans le top 3 mondial. Mais ce n'est pas du tout la question ! La question, c'est : est-ce qu'il peut être gardien de but professionnel avec 1,83 m ? Et est-il performant ? La réponse est oui », a déclaré l'ancien portier de l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche.