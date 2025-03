C’est signé, le PSG a trouvé l’entraîneur parfait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Actée depuis le début de la saison, la prolongation de Luis Enrique a toutefois été annoncée que très récemment. Désormais lié au PSG jusqu’en 2027, le technicien espagnol peut voir sur le long terme à Paris. Une excellente nouvelle à en croire Nicolas Anelka qui considère Luis Enrique comme l’entraîneur idéal pour le moment au PSG.

Désormais lié au PSG jusqu'en 2027, Luis Enrique a récemment signé un nouveau contrat avec le club de la capitale. Un timing qui a pu en surprendre plus d'un puisque l'issue de la saison n'est pas encore connue. Cependant, Nicolas Anelka est ravi que le travail du technicien espagnol paie, estimant même que cela annonce un avenir radieux au PSG.

Anelka valide le projet du PSG

« La pression est un peu retombée car beaucoup pensent que Liverpool a fait le plus dur. Paris n’a plus rien à perdre. Il n’y a aucune raison de penser que le PSG peut être inhibé. La prestation au Parc doit, au contraire, leur donner de la confiance. Le PSG sait qu’il a le niveau. Cette certitude, il ne l’avait pas avant le match aller. Le PSG est une des équipes les plus jeunes de la Ligue des champions. Je lui vois un grand futur. Et elle a les moyens d’aller chercher cette qualification », promet l’ancien attaquant du PSG dans les colonnes du Parisien.

«On voit vraiment où le coach Luis Enrique voulait en venir»

Relancé sur le « grand futur » qu’il promet au PSG, Nicolas Anelka s’explique en mettant en avant le travail de Luis Enrique : « Parce que, enfin, Paris est dans le vrai. On les a beaucoup critiqués en début de saison mais il fallait que la sauce prenne. On voit vraiment où le coach Luis Enrique voulait en venir. Il a amené l’équipe exactement où il voulait. Et si dans les prochaines années, on ne touche pas trop à cet effectif, cela peut donner quelque chose de super. C’est jeune mais ça progresse. Donc c’est prometteur ».