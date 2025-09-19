C’est la crise au PSG, il annonce une bonne nouvelle !

Si sur le terrain, tout se passe au mieux pour le PSG en ce début de saison, le club parisien commence à vivre un semblant de crise au niveau de ses joueurs blessés. Touché ce mercredi contre l’Atalanta, c’est João Neves qui a dû céder sa place cette fois-ci. Une avalanche de coups durs pour Paris, même si Nuno Mendes veut toujours voir du positif.
Le PSG dans le dur au niveau de son effectif. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, tous deux blessés lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le club parisien voit ses joueurs tomber les uns après les autres. Samedi dernier face au RC Lens, ce sont Lucas Beraldo et Kang-In Lee qui ont tous deux été contraints d’être remplacés.
Série de blessures au PSG
Si Khvicha Kvaratskhelia, également touché, a finalement pu livrer une excellente prestation face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions ce mercredi, João Neves lui, s’est blessé. Touché à une cuisse à l’heure de jeu, le petit génie portugais a été remplacé par son compatriote Gonçalo Ramos. Face à une telle avalanche de blessures, Nuno Mendes ne s’inquiète pourtant pas.
« Les joueurs qui sont là sont prêts pour aider l'équipe »
« Je pense qu'on a les joueurs pour remplacer les blessés. Évidemment, ce sont des joueurs importants pour nous mais je pense qu'on est une équipe très forte et solide. Les joueurs qui sont là sont prêts pour aider l'équipe. Je pense qu'on est prêts pour affronter tous les adversaires », a ainsi confié le latéral gauche du PSG en zone mixte ce mercredi soir.