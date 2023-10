C’est annoncé, une nouvelle star du PSG prépare du lourd

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré au PSG pour 45M€ durant le mercato estival, Lucas Hernandez s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club de la capitale. Et l'international français affiche d'ailleurs des ambitions XXL pour cette nouvelle aventure au Parc des Princes.

Le PSG a frappé fort en recrutant plusieurs joueurs de l'équipe de France championne du Monde 2018 cet été, comme Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez. Ce dernier, arrivé du Bayern Munich pour 45M€, a donc fait le pari de débarquer au PSG alors qu'il sortait d'une indisponibilité de plus de six mois (rupture du ligament croisé du genou droit), et il enchaine les titularisations au sein de la défense parisienne depuis le début de la saison. Un choix de carrière qu'il ne regrette absolument pas.

« J'espère faire de grandes choses au PSG »

Interrogé par Ouest-France , Lucas Hernandez s'est confié sans détour sur son transfert au PSG : « Je me suis bien adapté. Je connaissais beaucoup de joueurs car j’ai la chance d’évoluer en sélection avec beaucoup d’entre eux. Dès les premiers jours, je me suis très bien senti, je me suis très bien intégré et je le sens sur le terrain. Je suis à l’aise, mes coéquipiers me mettent à l’aise. Je suis heureux d’évoluer au Paris SG et j’espère y faire de grandes choses cette année », indique l'international français.

« Très heureux de la décision que j’ai prise »