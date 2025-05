Cauchemar au PSG, il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG a l’occasion d’écrire l’histoire. En affrontant l’Inter Milan le 31 mai prochain, la formation de Luis Enrique peut rendre tout un peuple fier. Alors que les supporters parisiens ont longtemps souffert en Europe, Layvin Kurzawa veut voir Paris soulever la C1 à Munich dans deux semaines.

Le 31 mai prochain, le PSG disputera du côté de l’Allianz Arena de Munich, la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Défait par le Bayern il y a cinq ans à Lisbonne, le club parisien veut enfin écrire l’histoire et rentrer officiellement parmi les grands d’Europe. Pour cela, la bande à Luis Enrique va devoir disposer d’une belle équipe de l’Inter Milan, finaliste il y a deux ans.

La revanche du PSG en Europe

Une victoire en C1 serait également extrêmement symbolique pour le PSG, qui depuis deux ans, a totalement changé la direction de son projet. Étrangement, Paris n’a jamais été aussi proche de soulever la Coupe aux grandes oreilles que cette saison, dans laquelle le discours tenu aura été celui de ne pas se focaliser sur une victoire finale dans cette compétition. Une victoire le 31 mai permettrait également aux supporters parisiens de sécher les nombreuses larmes versées avec toutes les désillusions vécues en Ligue des Champions ces dernières années. Interrogé par le Parisien, Layvin Kurzawa a affirmé y croire plus que jamais.

« Quand on souffre, tout le monde souffre. Et lorsque tu gagnes, c’est tous ensemble »

« Je l’espère à 1 000 %. Après avoir passé presque dix ans dans ce club (154 matchs toutes compétitions confondues) où j’ai connu les hauts comme les bas, j’ai envie de l’entendre pousser un soupir de soulagement et de voir des sourires sur tous les visages. Ceux des amoureux du PSG, des Parisiens, des dirigeants, toutes ces personnes qui travaillent au club. Quand on souffre, tout le monde souffre. Et lorsque tu gagnes, c’est tous ensemble », a ainsi confié l’ancien latéral gauche du PSG (2015-2024) ce vendredi.