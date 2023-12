Catastrophe pour une star du PSG ?

Axel Cornic

Très critiqué cette saison, Gianluigi Donnarumma a écopé d’un carton rouge face au Havre lors de la 14e journée de Ligue 1 (0-2), ce qui a laissé l'occasion à Arnau Tenas de se montrer. L’Espagnol n’a pas été éblouissant, mais il a ouvert les débats concernant la place de l’Italien au sein du Paris Saint-Germain, alors que même dans son pays natal on commencerait à se poser des questions.

Héros du dernier Euro, jeune gardien à fort potentiel et surtout au physique imposant, Gianluigi Donnarumma a tout d’un grand. Pourtant, il n’a jamais été autant critiqué et désormais, de plus en plus de monde se demande si le PSG ne devrait pas le mettre en concurrence.

Tenas fait de l’ombre à Donnarumma

Keylor Navas semblait être le candidat parfait pour essayer de le déloger de sa place de titulaire indiscutable, mais c’est plutôt Arnau Tenas qui a pris ce rôle récemment. D’ailleurs, le jeu au pied de l’Espagnol a été saluée et semble plus coller au football prôné par Luis Enrique au PSG que celui de son coéquipier.

Spalletti prêt à lancer Vicario ?