Catastrophe avec une star, le PSG tient déjà son remplaçant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Indisponible jusqu'à l'automne prochain en raison d'une grave blessure a tendon d'Achille, Presnel Kimpembe va devoir être remplacé dans un système à trois défenseurs. Danilo Pereira ou encore Nordi Mukiele pourrait assurer cette tâche, mais le grand gagnant pourrait être El Chadaille Bitshiabu comme l'a laissé entendre Christophe Galtier en conférence de presse.

Nouveau coup dur pour Presnel Kimpembe. Alors qu'il revenait tout juste de blessure, le défenseur du PSG est sorti sur civière lors du Clasico face à l'OM dimanche dernier. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, l'international français devrait s'absenter des terrains jusqu'à l'automne prochain. Christophe Galtier va devoir trouver une solution pour le remplacer dans un système à trois défenseurs. Mais l'entraîneur du PSG a une idée derrière la tête.





Mercato : Les plans du PSG sont dévoilés au grand jour https://t.co/sk7V3Ac8HB pic.twitter.com/iLQbRESlHf — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« Nous avons des joueurs capables d'entrer dans une rotation »

« C'est un système que nous avons mis en place dès le début de saison lors de notre préparation au Japon. On ne peut pas dire que ces derniers temps, on a fait de grands matches même s'il y avait des circonstances atténuantes par rapport a l'état de forme mais aussi beaucoup d'absents. Même s'il y a l'absence de Kimpembe jusqu'à la fin de saison, nous avons des joueurs, notamment El Chadaille, capables d'entrer dans une rotation à trois défenseurs centraux. Je pense que l'on va insister sur ce système-là » a confié Galtier en conférence de presse.

« C'est un jeune joueur »

Selon lui, El Chadaille Bitshiabu devrait obtenir sa chance et emmagasiner de l'expérience. « C'est un jeune joueur. Il a beaucoup d'ambitions, il a une forte personnalité et un gros potentiel. Malheureusement pour nous et pour Kimp mais heureusement pour lui, il risque d'avoir un temps de jeu plus important. Il a des bonnes périodes et des mauvaises périodes. On a vu lors de chacune de ses apparitions des choses intéressantes mais aussi certaines à corriger » a déclaré l'entraîneur du PSG. Pourtant, les dernières apparitions du joueur (17 ans) n'ont pas été concluantes. Mais pour Galtier, Bitshiabu mérite une seconde chance.

« Bitshiabu est un joueur que l'on doit accompagner »