Barcola - Doué : Bagarre confirmée au PSG !

Au PSG, la concurrence est plutôt rude en attaque. Si Luis Enrique considère Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia comme des titulaires indiscutables, Bradley Barcola et Désiré Doué doivent eux se battre pour figurer dans le onze de départ. Les deux joueurs vont d’ailleurs se disputer le même fauteuil jusqu’à la fin de la saison.

La concurrence est rude entre Barcola et Doué

Et comme le rapporte Le Parisien, Bradley Barcola et Désiré Doué se battront jusqu’au bout de la saison pour la dernière place aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Les deux attaquants se disputent le même fauteuil, et devraient continuer jusqu’à ce que l’exercice 2024-2025 arrive à son terme. Luis Enrique va devoir faire un choix pour la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan.

Luis Enrique va devoir trancher

À voir maintenant qui le coach du PSG alignera le 31 mai prochain. Selon Le Parisien, Désiré Doué aurait de grandes chances de démarrer la rencontre. Mais Luis Enrique pourrait changer d’avis et miser sur la vitesse de Bradley Barcola pour surprendre l’Inter Milan en contre-attaque. À suivre...