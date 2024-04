Barcelone - PSG : Cette star du projet QSI annonce du lourd

Jean de Teyssière

Le PSG jouera très gros ce mardi. Opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le club parisien a perdu la première manche au Parc des Princes, surpris par des Catalans réalistes (3-2). Javier Pastore, star de l'ère QSI, assistera à la rencontre, et il s'attend à une grande rencontre.

Ancien chouchou du Parc des Princes, Javier Pastore sera dans les travées du stade Montjuïc de Barcelone pour supporter le PSG. L'ancien maestro argentin est confiant quant à une qualification du PSG, qui va devoir compter sur ses recrues pour tenter rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions.

«Ce sera une grande atmosphère dans tous les cas»

Dans une interview accordée au Parisien , Javier Pastore a affirmé qu'il s'attendait à un grand match entre le FC Barcelone et le PSG : « Je ne crois pas. Ce sont deux grandes équipes habituées à jouer dans tout type d’environnement. Oui, le Camp Nou est imposant pour un joueur, je l’ai vécu, mais ce sera une grande atmosphère dans tous les cas. Avec le résultat de l’aller, la pression sera sur les épaules du Barça. Paris n’a rien à perdre. L’autre élément à prendre en compte, c’est que le PSG a pu se reposer totalement entre l’aller et le retour, contrairement à Barcelone qui a joué à Cadix. Ça peut être un avantage mais il n’y a pas de vérité : des joueurs se sentent mieux après une coupure d’une semaine et d’autres préfèrent jouer tous les trois jours pour garder le rythme. À ce stade de la saison, je pense que ça ne fera pas une grande différence car tout le monde est préparé à ces cadences. »

«Ça va être difficile mais je suis confiant»