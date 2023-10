Ballon d'Or : Mbappé reçoit un message très clair

Hugo Chirossel

Lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris, l’identité du Ballon d’Or 2023 sera révélée. S’il pourrait y prétendre, tout porte à croire que Kylian Mbappé va devoir encore un peu patienter. Pour Bixente Lizarazu, sans victoire en Coupe du monde ou en Ligue des champions, il y a peu de chance de voir l’attaquant du PSG être sacré.

Qui succédera à Karim Benzema en tant que Ballon d’Or ? Selon Fabrizio Romano, la mèche a déjà été vendue. Le journaliste a indiqué que d'après ses informations, Lionel Messi remportera ce trophée pour la huitième fois de sa carrière. L’Argentin devrait probablement être accompagné sur le podium par Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Mbappé - Haaland : Panique au PSG, la presse espagnole lâche une bombe https://t.co/gTYU1CEj0q pic.twitter.com/tu5bPKedr0 — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

«Je pense que c'est trop juste pour Mbappé»

« Entre les trois joueurs qui sont cités, je pense que c'est trop juste pour Mbappé », a déclaré Bixente Lizarazu dans l’émission Téléfoot . « Cela va se jouer entre Messi et Haaland. Mais le fait d'avoir gagné la Coupe du monde et d'avoir fait une grande Coupe du monde, je ne serais pas surpris si on le donne à Messi. En plus ce sera la dernière fois, ce sera son huitième. Il est aux Etats-Unis, ce sera la fin de sa carrière et j'ai l'impression que c'est lui le grand favori . »

«Pour Mbappé, il n'y a ni la Coupe du monde, ni la Ligue des champions»