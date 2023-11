Au Real Madrid, il dénonce un mensonge dans le feuilleton Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait pousser une star du Real Madrid vers la sortie l’été prochain si jamais le buteur du PSG venait à signer à la Casa Blanca. C’est en effet une des informations qui a circulé en Espagne dernièrement. Le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair.

Le Real Madrid est en pleine période de transition. En effet, Karim Benzema s’en est allé en Arabie saoudite, avant cela, Casemiro avait plié bagage une année plus tôt. Et à la fin de la saison, Toni Kroos devrait lui aussi quitter la Casa Blanca , à l’instar de Luka Modric. Le président Florentino Pérez a blindé ses cracks comme Vinicius Jr, Federico Valverde ou encore Eduardo Camavinga dernièrement.

Rodrygo vendu en cas d’arrivée de Mbappé ? Liverpool en point de chute

Même son de cloche pour Rodrygo Goes qui pourrait pourtant être sacrifié par le Real Madrid dans le cadre du prochain mercato estival si l’opération Kylian Mbappé venait à être mené à bien. Le directeur d’ Ok Diario Eduardo Inda révélait même début novembre la présence de Liverpool dans le dossier Rodrygo. « Klopp, en plus d'être un grand entraîneur, il aime les bons joueurs. Il aime un joueur du Real Madrid, apprécié par la direction, mais qui pourrait partir durant l'été si Mbappé arrive durant l’été. C’est un joueur auquel il pense pour remplacer Salah. Le joueur qu'il aime est Rodrygo. Il le mettrait sur le côté car c'est pour remplacer l'Egyptien. Si Mbappé vient, il y aura plusieurs postes qui seront doublés au Real Madrid ».

PSG : Le Real Madrid lâche une grande annonce à Mbappé https://t.co/loHSAQkE3E pic.twitter.com/Ko1nrDiw20 — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«La Premier League ? Aujourd'hui, je ne pense qu'à jouer pour le Real Madrid»