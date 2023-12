Arrivée historique au PSG, un projet colossal relancé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi l’arrivée d’un nouvel acteur en son sein, Arctos Partners, qui prend une part minoritaire dans l’actionnariat du club. Du changement qui pourrait faire avancer le dossier du stade, alors que le flou persiste toujours concernant l’avenir du Parc des Princes que le PSG souhaite acheter.

Le Qatar accueille un nouveau partenaire. Comme évoqué ces dernières semaines, Arctos Partners prend officiellement une participation minoritaire au capital du Paris Saint-Germain, à hauteur de 12,5 % selon les informations de The Athletic . Pas de quoi permettre au fonds d’investissement américain de participer aux décisions sportives, mais cette arrivée pourrait toutefois avoir son importance dans le dossier du stade.

Un rôle joué par Arctos Partners pour le stade ?

Alors que le flou persiste concernant les plans du PSG pour son stade, la mairie de Paris campant sur ses positions pour le Parc des Princes qu’elle ne souhaite pas vendre, Loïc Tanzi indique sur X (ex-Twitter) que l’arrivée de ce nouvel actionneur pourrait avoir un impact. « Les Américains arrivent pour développer le club avec de nouvelles idées et expertises. Notamment avec des perspectives autour du stade », explique le journaliste de L’Equipe .

« Arctos est un partenaire remarquable pour nous aider à atteindre nos objectifs »