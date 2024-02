Annonce choc à Paris, le PSG se fait menacer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG allait vraisemblablement quitter le Parc des Princes, cette annonce fait grandement parler à Paris. David Belliard, adjoint d'Anne Hidalgo à la Mairie de Paris n'est pas tendre avec la sortie du président du PSG, qu'il qualifie de «coup médiatique».

« C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! » Cette annonce signée Nasser Al-Khelaïfi a fait l'effet d'une bombe. Et pour cause, le président du PSG assure, en réponse à Anne Hidalgo qui affirmait que le Parc des Princes n'était pas à vendre, que le club de la capitale va quitter son enceinte historique. Une sortie qui fait évidemment parler au sein du Conseil de Paris. David Belliard a notamment réagi.

«Il faut éviter les coups médiatiques de la sorte»

« Je peux comprendre l’énervement du PSG. Mais il faut éviter les coups médiatiques de la sorte. Le vote est un fait démocratique. Il réaffirme que Paris ne souhaite pas vendre le Parc des Princes. Et c’est une position visiblement très partagée, puisque nous nous attendions à l’opposition de la droite qui s’est finalement abstenue. Mais ce vote ouvre aussi la porte aux négociations avec le PSG pour discuter des conditions de son maintien », assure l'adjoint d'Anne Hidalgo auprès du Parisien .

«Le Parc des Princes est identifié comme le stade du PSG»